MS amplia isenção de nota fiscal para transporte de equídeos

O transporte interno de equídeos sem fins comerciais, como cavalos, asnos e burros, em Mato Grosso do Sul agora conta com isenção da obrigatoriedade de emissão de nota fiscal. A medida responde a um pedido antigo dos criadores locais e foi oficializada pelo decreto nº 16.509, publicado no Diário Oficial do Estado na terça-feira (22).

A isenção se aplica a situações específicas, como transporte para cavalgadas, rodeios, concursos, treinamentos, desfiles, além de eventos desportivos e atividades como condução de boiadas, coleta de material biológico, tratamento veterinário, atividades turísticas, policiamento e terapias assistidas por animais.