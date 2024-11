O doce sucesso da confeitaria que conquistou Campo Grande

A empresária falou sobre os desafios e as alegrias de administrar o próprio negócio, destacando o apoio fundamental de parceiros e a importância da paixão pelo trabalho. O programa ainda contou com a presença de Roberto Rech, sócio-diretor da Panan, empresa parceira que ajudou na estruturação das lojas da Cake 67.

Renata revelou que a Cake 67 começou na cozinha de sua casa, acompanhando os passos da mãe, que transformou um hobby em um negócio sólido e respeitado. Hoje, a confeitaria é referência em doces artesanais, bolos personalizados e salgados, sendo reconhecida pela qualidade e carinho no atendimento.

Confira a entrevista completa com Renata Andrade e Roberto Rech

