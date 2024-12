Operação Pacator prende 6 pessoas por tráfico e posse de armas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu seis pessoas em flagrante durante a Operação Pacator, deflagrada nesta terça-feira (12) com foco no combate ao tráfico de drogas e no enfraquecimento de organizações criminosas no interior do estado.

Das prisões realizadas, quatro foram relacionadas ao tráfico de drogas e duas por posse irregular de arma de fogo. As detenções ocorreram em Chapadão do Sul, Costa Rica e São Gabriel do Oeste.