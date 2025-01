Pais buscam escolas mais próximas de casa no início das matriculas da Reme

Além de reformas em todas as escolas, secretário de Educação confirma inauguração de duas novas unidades no São Conrado e no Oliveira III

A filha mais velha da dona de casa Gláucia Ribeiro tem 14 anos e já está indo para o último ano do ensino fundamental. Para ela, que já era aluna da rede, não foi difícil conseguir vaga. Para a caçula, de apenas dois anos e nove meses, a situação já é diferente. “Falaram que tem muita gente na lista de espera. Tem que esperar para ver a designação”.

Demanda

Em julho de 2024, a lista de espera para as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) chegou a mais de 8 mil crianças. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizou mais de 3.700 atendimentos por meio do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Nudeca) em Campo Grande. O Nudeca ajuizou 2.428 ações, e todas tiveram resultado favorável.

Para atender à demanda, neste ano foram abertas 7 mil novas vagas na Rede Municipal de Ensino, segundo a Secretaria de Educação (Semed). A lista de designação dos alunos está prevista para o dia 16 deste mês, e as aulas devem começar no dia 10 de fevereiro.

No caso de pais ou responsáveis que, por ventura, não conseguirem vaga para os filhos em nenhuma escola, a defensora pública, Débora Maria de Souza Paulino, coordenadora do Nudeca, ressaltou que a Defensoria está à disposição. “Pode nos procurar para que a gente faça o contato administrativo e, caso a vaga não seja fornecida, nós ingressaremos com ação judicial”.

Segundo a Semed, mais de 112 mil alunos terminaram o ano de 2024 matriculados na Reme. A estimativa é de que o número se mantenha para 2025.