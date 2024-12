Parada Natalina marca a véspera de Natal em Campo Grande

Nesta terça-feira (24), a véspera de Natal em Campo Grande será celebrada com uma edição especial da Parada Natalina. O desfile começa às 19h e termina às 20h, permitindo que as famílias aproveitem as festividades na Cidade do Natal antes de se reunirem para a celebração natalina. Por conta disso, não haverá apresentações culturais neste dia.

A Parada Natalina traz personagens temáticos, incluindo a popular Família Rena, que promete encantar o público. Além disso, os visitantes poderão aproveitar outras atrações no espaço natalino.

A Cidade do Natal oferece diversão para crianças, como brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, veículos elétricos para passeio, escorregador, carrossel e atividades artísticas, como desenho e pintura. O carrossel é um dos destaques da programação infantil.

O espaço também conta com a Casa do Papai Noel, onde os visitantes podem vivenciar o espírito natalino. Artesãos locais expõem trabalhos temáticos e a praça de alimentação apresenta uma variedade de sabores a preços acessíveis, com valores a partir de R$ 6. Um presépio tradicional completa o ambiente de celebração e reflexão.