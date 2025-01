Pecuária em 2025: Demanda externa e custos elevados desafiam produtores

O analista de mercado pecuário Gustavo Machado, da Stonex, destacou os desafios e oportunidades para a pecuária em 2025 durante o quadro CBN e Acrissul no Agro deste sábado (11). Ele apontou que a demanda externa continuará a ser um fator relevante, com os Estados Unidos e a China desempenhando papéis importantes. Contudo, ele alerta que o protecionismo chinês e a volatilidade nas relações comerciais podem impactar as exportações.

No mercado interno, Machado acredita que a inflação e os custos elevados, como insumos e juros, serão temas centrais. O analista observou que os preços da carne devem se manter altos, o que pode beneficiar o faturamento. Entretanto, os custos mais elevados de reposição, dietas e financiamentos devem apertar as margens dos produtores.