Projeto do MPMS propõe parcerias com setor privado para recuperar estádios

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apurou a situação do estádio Jacques da Luz, na Capital, e agora propõe uma parceria com o setor privado para melhorar as condições deste e de outros estádios em Mato Grosso do Sul.

O projeto prevê a realização de campeonatos amadores interempresariais, nos quais as empresas poderão competir em torneios de futebol e, em troca, contribuir para a melhoria das condições dos estádios.

O projeto é chamado de “Jogo Empresarial-Social-e-de-Futebol: GANHO GERAL!”, o Esfute. A portaria já foi publicada no Diário Oficial do MPMS, e as empresas interessadas em participar podem obter mais informações diretamente com a 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.