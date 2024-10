Quarta-feira deve ser quente em MS, com temperaturas acima dos 33°C

A previsão climática para esta quarta-feira (30) é de calor em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Capital, por exemplo, a máxima prevista é de 33°C, mas existe a possibilidade de chuvas isoladas durante a tarde.

Entre as cidades com as maiores temperaturas previstas estão Corumbá, com 39°C, e Porto Murtinho, com 38°C. Os dois municípios estão com alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas, segundo o Inmet. O alerta se estende à região Norte do estado, em Coxim, onde a temperatura máxima deve ser de 37°C.

As duas maiores cidades do interior devem ter temperaturas parecidas. Em Dourados a máxima é de 35°, já em Três Lagoas, a previsão é de 34°C. Em Dourados pode chover à tarde e à noite, enquanto na Capital da Costa Leste o sol deve predominar durante todo o dia.

Na fronteira com o Paraguai o dia também deve ser quente, com máxima prevista de 35°C. Podem ocorrer chuvas isoladas durante a tarde e a noite.