Quinta-feira tem alerta do Inmet para perigo de tempestades em MS

Mato Grosso do Sul está sob alerta amarelo do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet) para perigo potencial de tempestades. Para esta quinta-feira (23), existe a possibilidade de chuvas de até 50 mm e ventos entre 40 e 60 km/h.

Na Capital, a temperatura máxima deve ser de 33°C, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a tarde e à noite. A previsão é a mesma para Dourados e Ponta Porã, no sul do estado.

Na Costa Leste, a temperatura deve chegar aos 37°C em Três Lagoas, onde também deve chover a tarde. Já em Corumbá a máxima será de 36°C, também com chuva a tarde, mesma previsão de Coxim, no norte do Estado, onde a os termômetros devem alcançar os 35°C.

O período de chuvas deve terminar em breve. Segundo estudo do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec MS), chuvas no trimestre entre fevereiro e abril de 2025, as chuvas devem ficar abaixo da média histórica no Estado, enquanto as temperaturas devem alcançar marcas acima da média.