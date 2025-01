Resultado preliminar do Concurso Público Nacional Unificado é divulgado

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o resultado final será divulgado dia 4 de fevereiro, uma semana antes do previsto.

Para acessar o resultado é necessário acessar a área do candidato e o menu “Resultados e Convocações”. Candidatos que desejam contestar as notas do resultado preliminar, relativas à avaliação de títulos, terão até amanhã (16) para fazê-lo, através do site oficial da Fundação.

Em Mato Grosso do Sul 33.909 pessoas se inscreveram para realizar a prova, aplicada em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Em todo o Brasil, 2.114.128 candidatos disputam as 6.640 vagas, que oferecem salários de até R$ 22 mil.