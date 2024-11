Saga de Januário Garcia, o Sete Orelhas, é retratada em HQ

A história de Januário Garcia Leal, mais conhecido como “Sete Orelhas”, ganha vida pelas mãos do bancário e ilustrador Olimpio Leme, em sua primeira obra autoral de histórias em quadrinhos, intitulada Garcia – Luta, Fé e Justiça. A graphic novel mescla realidade histórica e lenda para narrar a busca de Januário por vingança e justiça no Brasil do século XIX.

Durante o programa CBN Festas e Eventos deste sábado (16), Olimpio deu detalhes sobre o livro, que foi lançado no começo do mês de novembro. “Essa história me marcou profundamente desde que a ouvi, ainda criança, contada pelo meu pai. Agora, tive a oportunidade de aprofundá-la com uma pesquisa de cinco anos e dar vida a essa saga por meio das HQs”, compartilhou o ilustrador.

Uma saga de honra e tragédia

A trama retrata a jornada de Januário após o assassinato brutal de seu irmão em uma disputa de terras. Em um contexto de descaso das autoridades portuguesas, ele parte em busca de vingança, enfrentando dilemas morais e desafios que moldaram a formação do Brasil e de Mato Grosso do Sul. Segundo Olimpio, a obra não busca glamourizar ações violentas, mas entender os conflitos do passado para refletir sobre o presente.

O autor também trouxe novos elementos à narrativa tradicional, como a inclusão de aspectos culturais dos povos originários e quilombolas, ampliando o contexto histórico. “É uma maneira de olhar para trás, entender nossos erros e pensar em como construir um futuro mais justo”, destaca.