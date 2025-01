Senar/MS abre inscrições para curso técnico gratuito em Fruticultura

O Senar/MS abriu inscrições para o Curso Técnico em Fruticultura, uma formação gratuita e semipresencial voltada para capacitar profissionais no setor cítrico. O curso tem duração de dois anos e conta com 70% das aulas realizadas online e 30% em encontros presenciais no polo de Campo Grande.

A grade curricular inclui temas sobre produção, gestão e controle do processo produtivo de frutíferas. A formação atende às demandas do mercado de cítricos, que está em plena expansão em Mato Grosso do Sul, com investimentos e novos projetos agroindustriais.

“O mercado cítrico cresce rapidamente em Mato Grosso do Sul, com grandes empresas investindo e expandindo lavouras. Nosso curso é uma oportunidade para quem deseja ingressar no agro e se destacar em uma área promissora”, afirma Gustavo Cavalca, diretor do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar/MS.