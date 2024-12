UFMS está entre as 15 universidades mais sustentáveis do Brasil

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) conquistou posição de destaque no QS World University Ranking – Sustainability 2025, ficando entre as 15 melhores universidades do Brasil.

O ranking avalia o impacto de instituições de ensino superior em práticas sustentáveis, com base em critérios como impacto ambiental, impacto social e governança.

Na categoria Governança, a UFMS ficou em 5º lugar no Brasil e 9º lugar na América Latina, com pontuação de 85,7 em 100, refletindo boas práticas administrativas, transparência financeira e participação ativa da comunidade universitária em processos decisórios.