Vendas de final de ano devem crescer mais de 5%, este ano aponta CDL/CG

As vendas de final de ano devem cresce 5,5%, este ano, se comparadas às de 2023, no comércio da Capital. Os dados fazem parte do levantamento realizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG). No ano passado, foram R$ 180 milhões; em 2024, a expectativa é de R$ 189,9 milhões.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, o presidente da CDL/CG, Adelaido Vila, detalhou o levantamento. A projeção indica que cada consumidor deve gastar, em média, R$ 278,20, enquanto no ano passado o ticket médio foi de R$ 260. Uma variação de 7%.

Questionado sobre como o consumidor deve gastar em Campo Grande, Vila afirmou que 68% responderam que pretendem dar presentes; 21% não podem dar presentes (crescimento de 15% em relação a 2023); 6% não sabem se darão presentes; e 5% não têm o hábito de dar presentes. Entre os itens preferidos para presentear, o presidente da CDL/CG disse que o campo-grandense deve investir em roupas.

“Nos últimos anos, vimos o setor de perfumaria crescendo muito, e um setor que também começou a ganhar força, não só na Páscoa, mas em outras datas festivas, é o de chocolates, com caixas de bombons e chocolates mais refinados. No entanto, esses dois setores deram uma desacelerada agora para o final de ano. O que estamos vendo muito fortemente é vestuário e, na sequência, calçados”.

O levantamento foi feito com 210 consumidores, nas sete regiões de Campo Grande, entre os dias 4 e 9 de dezembro.

