Verão começa com tempo instável em MS

O verão começa neste sábado (21), trazendo mudanças no clima em Mato Grosso do Sul após um período de estabilidade. A previsão é de instabilidade atmosférica, com chuvas em diversas regiões do estado. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) alerta para a possibilidade de tempestades com raios e ventos intensos em pontos isolados.

A formação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre a Argentina e o Paraguai, combinada a um cavado meteorológico e à aproximação de uma frente fria, está contribuindo para o cenário instável. “Esses fatores favorecem a ocorrência de chuvas de intensidade moderada e, localmente, de precipitações mais intensas”, explica o Cemtec.

O verão, que segue até 20 de março, será marcado por temperaturas elevadas, dias mais longos e precipitações acima da média histórica. As condições climáticas exigem atenção, especialmente para fenômenos adversos que possam surgir ao longo da estação.