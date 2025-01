Chuva forte provoca estragos e deixa ruas alagadas em Maracaju

Na tarde desta quinta-feira (02), uma forte chuva deixou várias ruas alagadas em Maracaju, a 150 km de Campo Grande. Moradores registraram alagamentos em vários trechos da MS 267, rodovia que liga Dourados a Jardim e Bonito, cortando Maracaju.

Foi pelo menos uma hora de chuva e mais de 50 milímetros. Hoje pela manhã, equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social levantavam número de famílias que tiveram suas casas alagadas para prestar atendimento.

Quem precisar de auxílio neste momento, pode entrar em contato com CRAS e CREAS de Maracaju.

Em dezembro, outra forte chuva foi registrada antes do Natal com ventos que derrubaram árvores, telhas e deixou um rastro de destruição em vários bairros e no centro da cidade.

Para o setor da agricultura, como as chuvas têm sido mais regulares neste período, tem favorecido o desenvolvimento das lavouras de soja que seguem em pleno ciclo fase final.