Chuvas amenizam o calor em MS, mas instabilidade persiste

O tempo instável segue predominando em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (5), com a previsão de chuvas em diversas regiões do estado. Apesar do calor, as temperaturas devem ser mais amenas em comparação aos últimos dias, graças à influência de sistemas frontais que trazem umidade e instabilidade para a região.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, mas, em algumas localidades, podem ocorrer tempestades mais intensas, acompanhadas de raios e ventos fortes.

Em Campo Grande, a quarta-feira começou com temperatura mínima de 23°C, e a máxima pode chegar a 28°C, com chances de chuva durante a tarde e a noite. Em Dourados, a mínima registrada foi de 22°C, e a máxima deve atingir 31°C.

Já em Ponta Porã e Iguatemi, ambas no sul do estado, as temperaturas variam entre mínimas de 21°C e 22°C e máximas de até 31°C.

Na região pantaneira, os termômetros devem marcar até 33°C em Porto Murtinho, enquanto Corumbá registra máximas de 32°C, Aquidauana 31°C, e Coxim 30°C.