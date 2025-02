Chuvas isoladas podem aliviar calor intenso

A previsão para esta sexta-feira indica tempo com calor e baixa umidade. As temperaturas máximas podem variar entre 35 e 39°C e a umidade relativa do ar fica entre 20-40%, segundo o Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

A soma desses fatores meteorológicos ocorre devido a alta pressão atmosférica que provoca temperaturas acima da média sobre o Norte da Argentina, Paraguai, Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul.

O Cemtec também prevê chuvas isoladas típicas de verão, com possibilidade de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. As pancadas de chuva podem trazer um alívio momentâneo do calor.

Os ventos no Norte de MS ficam entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h) e podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

As temperaturas estão em elevação, com valores que podem ficar acima da média, principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste, Sudeste e Sul do estado.

De Leste a Oeste, passando pelo Sul do estado, as máximas podem ficar entre 34°C e 36°C. Campo Grande pode ter máxima de 31°C e as máximas do Norte do estado ficam entre 31 e 36°C.