Chuvas persistem e mantêm MS em alerta nesta terça-feira

Após os temporais que atingiram alguns municípios de Mato Grosso do Sul na tarde de ontem (17), a previsão para esta terça-feira (18) é de que as chuvas persistam de forma fraca a moderada e, pontualmente, com maior intensidade, podendo ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o cenário atual ocorre devido a uma frente fria oceânica aliada ao calor e à umidade, causando a instabilidade climática no estado.

Ao todo, 40 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, com previsão de acúmulo de até 30 milímetros por hora (mm/h) e ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora (km/h), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Campo Grande

Na Capital, está previsto céu nublado com pancadas de chuva isoladas no período da manhã. Durante a tarde e a noite, trovoadas somam-se a esse cenário, com ventos que variam de intensidade fraca a moderada. A temperatura pode chegar aos 33°C nesta terça-feira (18).

Dourados

Dourados não está sob o alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas emitido pelo Inmet, mas a previsão para hoje é de muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas e trovoadas, com ventos fracos. Os termômetros podem atingir os 34°C.

Costa Leste

Três Lagoas pode atingir os 35°C nesta terça-feira e terá ventos fracos, mas o céu permanecerá nublado, com trovões e chuvas que podem ocorrer repentinamente durante o dia.



Paranaíba deve atingir os 32°C, enquanto Aparecida do Taboado pode chegar aos 34°C nesta terça-feira. Ambas apresentam o mesmo cenário de Três Lagoas, com pancadas de chuva, trovoadas e ventos fracos ao longo do dia.

Costa Norte

Coxim e Sonora também têm pancadas de chuva previstas, e a temperatura atinge os 36°C em ambos os municípios.



Ainda no Norte do estado, o tempo em Pedro Gomes segue o mesmo padrão, mas as temperaturas chegam aos 34°C nesta terça-feira.

Pantanal

Corumbá e Porto Murtinho, na região pantaneira, registram temperaturas mais elevadas. Os termômetros em Corumbá podem atingir os 37°C, e Porto Murtinho pode chegar aos 34°C nesta terça-feira.