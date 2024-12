Com apoio do Sebrae, pequenas empresas avançaram em MS ao longo de 2024

Só em 2024, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado atendeu mais de 121 mil pequenas empresas , resultado 34% superior ao ano anterior. Os dados e mais informações sobre a atuação do Sebrae/MS ao longo do ano foram explicados pelo Diretor-superintendente da instituição, Claudio Mendonça, durante entrevista ao vivo no Jornal CBN Campo Grande na manhã desta sexta-feira (20).

“O pequeno negócio gera emprego. Mais de 70% do emprego está no pequeno negócio, nas ruas do comércio, em Campo Grande há mais de 30 ruas que movimentam o comércio. O pequeno negócio é o grande responsável por fixar o dinheiro em um local e por fazer esse dinheiro circular, diferentemente de grandes empresas“, afirmou o diretor-superintendente do Sebrae/MS sobre o impacto dos pequenos negócios na economia do estado.

Confira a entrevista completa: