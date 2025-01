Com chuvas típicas de verão, temperatura segue em elevação nesta sexta em MS

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão indica sol e variação de nebulosidade. Essa situação atmosférica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo mais quente e seco.

Esperam-se altas temperaturas, com valores entre 36°C e 39°C, e baixos índices de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%.