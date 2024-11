Comarca de Bandeirantes abre inscrições para estágio em diversas áreas

A Comarca de Bandeirantes está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários nos cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis e Serviço Social. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria do Foro, entre os dias 21 de novembro e 13 de dezembro de 2024.

O processo seletivo visa à formação de um cadastro de reserva e inclui provas objetiva e discursiva, marcadas para o dia 16 de dezembro de 2024, no Fórum da Comarca. O gabarito será disponibilizado 30 minutos após a aplicação das provas, e a relação de classificados estará disponível na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 18 de dezembro de 2024.

O resultado final será divulgado em duas listas: uma geral, por ordem de classificação, e outra destinada aos candidatos aprovados na condição de pessoa com deficiência.

O estágio terá duração de um ano, com jornada diária de cinco horas, de segunda a sexta-feira. Os estagiários selecionados receberão uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, conforme os valores estipulados pela administração do Tribunal de Justiça.

*Com informações do TJMS