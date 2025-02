Como cuidar do envelhecimento do cérebro?

Conforme envelhecemos, o cérebro passa por alterações estruturais que podem afetar as funções cognitivas, e existem vários aspectos que podem influenciar e trazer mudanças no desempenho cognitivo. Durante o Jornal CBN Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (19), a nutricionista e criadora da ‘Neuronutrição’, Danielle Lodetti, explicou os cuidados necessários com a rotina e a alimentação para garantir a saúde mental com o passar dos anos.

De acordo com ela, a prevenção é a melhor forma de combate às doenças mentais, e isso começa quando cada pessoa busca ter uma rotina mais saudável.

“A verdade é que o nosso cérebro está exposto a muitos possíveis riscos, possíveis danos, e a gente muitas vezes não sabe que convive com o inimigo. Muitos hábitos que temos aceleram o processo de envelhecimento do cérebro e aumentam o risco de doenças, como a depressão, transtorno de ansiedade, Alzheimer, e só nos preocupamos com isso quando o problema já se instalou. Por isso, é importante combater os principais inimigos do nosso cérebro ao longo da vida, como o sedentarismo, a obesidade, o sono de má qualidade, a má alimentação e o estresse“, explicou a especialista.

Confira a entrevista completa: