Composição da CCJR será definida na próxima semana

O Bloco 1, liderado pelo deputado estadual Marcio Fernandes (MDB), possui atualmente oito membros, representando os partidos MDB, PMDB, PP, Republicanos, PSD e Podemos. O Bloco 2, liderado pelo deputado estadual Jamilson Name (PSDB), possui, por enquanto, sete membros, sendo a grande maioria do PSDB, além de um parlamentar do PSB.

Os líderes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) se reuniram na manhã desta quinta-feira (6), na sala da presidência, para definir qual será a composição das comissões permanentes da Casa. Por enquanto, nada foi definido, mas haverá mudanças na principal, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Agora, o PL possui um “lugar na mesa” e a presidência da comissão pode mudar, apesar de ainda continuar com o PSDB.

A novidade é a decisão do PL de seguir o mesmo rumo do PT e se consolidar como bancada partidária. Além disso, a chegada do deputado Lucas de Lima ao Partido Liberal vai ocasionar mudanças na Casa de Leis, pois agora, com quatro parlamentares, o PL possui uma vaga em todas as comissões, inclusive na mais almejada, a CCJR.

Além disso, desde o início da semana, o deputado Pedro Arlei Caravina (PSDB) já havia demonstrado interesse em presidir a Comissão de Constituição, e a deputada Mara Caseiro (PSDB), atual presidente e segunda mulher na história da Alems a estar à frente da CCJR, afirmou que não continuará apenas como membro. Nos bastidores da Assembleia, a informação é de que Mara Caseiro sairá e o deputado Paulo Duarte (PSB) entrará. Assim, a presidência ficaria com Caravina.

Com essa composição da CCJR, as duas vagas do Bloco 2 são de Pedro Caravina e Paulo Duarte, e o PL possui o direito de indicar um deputado da bancada para a comissão. Agora, os deputados Antônio Vaz (Republicanos), Junior Mochi (MDB) e Pedrossian Neto (PSD), todos do Bloco 1, devem decidir quem deixará a comissão para que sejam definidos os cinco integrantes do biênio 2025-2026.

De acordo com o deputado estadual integrante do Bloco 1 e vice-presidente da Alems, Renato Câmara (MDB), a decisão final sobre a composição da CCJR deve ser definida até a próxima quarta-feira (12).