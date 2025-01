Após protestos, concessionária anuncia reforço na sinalização de trecho crítico da BR-163

A CCR MSVia, concessionária que administra a BR-163 em Mato Grosso do Sul, estabeleceu o prazo de sete dias para iniciar o trabalho de reforço na sinalização no local onde um motociclista perdeu a vida em um acidente nesta semana.

A informação foi divulgada durante uma reunião nessa quarta-feira (29) entre representantes da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal e dos moradores de bairros próximos ao Macro Anel Rodoviário da BR-163, em Campo Grande.

A população vem protestando por mais segurança no trecho, principalmente no km 484, que dá acesso ao Jardim Noroeste, onde foi registrado esse último acidente. Nesse local não há passarela para a travessia segura dos moradores.

Conforme a CCR-MS Via, a sinalização vai contar com balizadores, novas placas, divulgação de outros acessos aos bairros próximos e campanha educativa sobre a sinalização, entre outras medidas.

Os moradores haviam solicitado a implantação de um semáforo, mas segundo a concessionária “este tipo de dispositivo em rodovias deve atender a uma série de critérios técnicos e normas de regulamentação que serão analisados dentro do fator da segurança viária […] estudos de utilização do dispositivo semafórico em rodovias, como já implantado na BR-163/MS, apontaram um aumento de 50% no número de acidentes, como colisões traseiras e engavetamentos“.

A concessionária informou ainda que, no local onde antes havia um semáforo, foram implementadas melhorias para o reordenamento do tráfego, como sinalização horizontal (tachões e faixas), sinalização vertical (placas) e faixas de aceleração e desaceleração.