"Contrato de concessão do Morenão ao Governo de MS será concluído ainda no 1º semestre", afirma secretário

Ações, calendário esportivo de 2025 e a atualização sobre os trâmites para a concessão do Morenão ao Governo do Estado foram temas da entrevista realizada na manhã desta sexta-feira (7) com o Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul (Setesc), Marcelo Miranda.

A volta do Morenão é muito aguardada pela população sul-mato-grossense e, de acordo com o secretário, o Estádio Pedro Pedrossian não tem condições de ser reaberto hoje, mas isso pode mudar em breve.

Secretário no estúdio da Rádio CBN CG

“O governador nos ordenou que pedíssemos a concessão do Morenão para o Estado. A reitora Camila foi muito favorável, e a questão já passou pelo conselho universitário. Agora falta o acerto de alguns detalhes no contrato e, posteriormente, a realização do estudo de viabilidade técnica para definir a melhor forma de gestão, seja com parceria privada ou não […] A concessão, acredito, será finalizada até o primeiro semestre deste ano“, afirmou.

Sobre as ações realizadas no estado, o secretário destacou o V Fórum Estadual de Políticas Públicas de Esporte e Lazer – Encontro Estadual de Gestores Esportivos 2025, que será realizado a partir da tarde de hoje no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, e reunirá gestores esportivos dos 79 municípios do estado. “O Fórum tem como objetivo apresentar o calendário esportivo da Fundesporte para 2025, além de detalhar as ações e metas previstas para este ano“, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra com todas as informações: