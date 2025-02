Corrida Unimed tem inscrições abertas

Para atender a todos os tipos de competidores, a corrida possui a opção de percursos de 5 km, 10 km e 15 km. Para o público infantil, a competição terá “corrida kids” com percurso de até 500 m, para a faixa etária de 5 a 12 anos. Além de contar com a cãominhada de 2 km.

A terceira edição da “Corrida Unimed” está com inscrições abertas. A prova será realizada no dia 24 de maio, com largada na entrada do Parque dos Poderes e contará com três percursos.

A largada das provas será realizada na Avenida Fadel Lunes, próxima à entrada do Parque dos Poderes, às 16h. Durante a competição os participantes contarão com estações de hidratação, suporte médico e atrações. O evento também terá uma área especial com atividades recreativas para crianças e praça de alimentação.

O regulamento e as inscrições podem ser acessadas no site oficial da Unimed. Com vagas limitadas, a competição receberá 2.700 participantes.