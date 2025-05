CPI do Transporte Público ouve servidores da Agetran na próxima segunda-feira

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o transporte coletivo urbano em Campo Grande dará continuidade às oitivas na próxima segunda-feira (12), com depoimentos de dois servidores ligados à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). As audiências serão realizadas a partir das 13h, no plenarinho Edroim Reverdito da Câmara Municipal.

Na ocasião, será ouvido primeiro o servidor efetivo aposentado Luiz Carlos Alencar Filho, que atuou como fiscal de transporte e trânsito da Agetran. Na sequência, às 15h, será a vez do auditor chefe da Auditoria da agência, Henrique de Matos Moraes, prestar esclarecimentos à comissão.

As oitivas fazem parte da segunda fase da CPI, chamada de “Oitivas Iniciais”, cujo foco é coletar informações sobre a atual prestação do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros na capital sul-mato-grossense. A próxima etapa da investigação será voltada ao Consórcio Guaicurus, responsável pela operação do sistema, com a convocação dos gestores e representantes da empresa.