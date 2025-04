CPI do Transporte Público inicia nova fase com oitivas definidas para maio

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de Campo Grande que investiga a concessão do transporte público entrou em uma nova etapa. Encerrada a primeira fase de Análise Documental e Diagnóstico Inicial, os parlamentares agora se preparam para dar início às oitivas.

Nesta segunda fase, denominada Oitivas Iniciais, serão ouvidas duas testemunhas com conhecimento técnico na área: o especialista em mobilidade urbana Gabriel Santos da Silva e a professora doutora Maria Lúcia Torrecilia, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS. A sugestão das oitivas foi apresentada pela vereadora Luiza Ribeiro, integrante da comissão.

De acordo com Luiza, a expectativa é que os depoimentos contribuam para embasar tecnicamente os trabalhos da CPI. “O usuário traz sua vivência cotidiana no sistema, enquanto a professora oferece uma visão científica e técnica, ambos fundamentais neste processo investigativo”, afirmou a vereadora.

O presidente da CPI, vereador Dr. Lívio, informou que as oitivas ocorrerão, em regra, às segundas e quartas-feiras, com possibilidade de sessões extras caso necessário. “Já temos os dois primeiros especialistas definidos e vamos encaminhar os ofícios para formalizar os convites nos próximos dias”, disse.

“Nós aprovamos nova dias de oitivas, para escutar alguns especialistas e agentes públicos que ja foram diretores técnicos da Agetran, enfim, destas entidades. Ainda não temos uma data definida, vamos chamar de acordo com a necessidade que encontramos na investigação, mas devem acontecer no início de maio.”, disse o presidente da CPI, vereador Dr. Lívio.

Balanço das Denúncias e Próximos Passos da CPI

Durante a última sessão deliberativa da fase inicial, também foi apresentado o balanço parcial das denúncias recebidas pela comissão. Desde o início dos trabalhos, a CPI já contabilizou 368 manifestações de usuários do transporte coletivo da Capital, que relataram problemas diversos no sistema.

As denúncias continuam sendo recebidas de forma anônima e podem ser feitas por WhatsApp (67) 3316-1514, e-mail ([email protected]) ou por formulário online no site da Câmara Municipal. O objetivo é garantir ampla participação da população nas investigações.

Com o avanço das investigações, a expectativa é que novos nomes sejam convocados para contribuir com o esclarecimento dos fatos relacionados à concessão do serviço de transporte público em Campo Grande.