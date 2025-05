Deputada é diagnosticada com câncer e passará por cirurgia na tireoide

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) anunciou nas suas redes sociais, nesta terça-feira (6) que foi diagnosticada com câncer na tireoide e pediu licença médica para realizar cirurgia e iniciar o tratamento.

O procedimento está marcado para o dia 12 de maio, com previsão de até cinco dias de internação, incluindo um dia de observação em unidade de terapia intensiva (UTI).

Em publicação nas redes sociais, Camila relatou que o diagnóstico veio após um procedimento que, segundo ela, deveria ser simples. “A cirurgia era para ser algo simples de tireoide. Bom, eu achava que era para ser algo simples, mas não foi algo tão simples assim”, escreveu.

Aos 30 anos, a deputada disse ter recebido “uma notícia que ninguém gostaria de receber”, mas afirmou que os médicos estão otimistas quanto à resposta ao tratamento. “O tipo de câncer que eu estou não é tão difícil de ter e as chances de cura, no meu caso, são bem altas”, explicou.

Após a cirurgia, a parlamentar iniciará iodoterapia, etapa considerada essencial para a recuperação. Durante o período de afastamento presencial, ela continuará acompanhando o mandato de forma remota, com apoio de sua equipe.

“Nos próximos meses eu vou ter que dividir minha vida entre o plenário da Câmara, estar em Mato Grosso do Sul e esse tratamento que vai ser um pouquinho mais longo do que eu esperava”, afirmou.

Apesar do impacto emocional, Camila afirmou que segue movida pela esperança, sentimento que, segundo ela, foi o que a levou à política. “Não só a esperança de que eu vou me curar, mas a esperança de que a gente está no caminho certo e que a gente vai continuar construindo um Brasil menos desigual e mais justo.”

Em nota, ela agradeceu as mensagens de apoio recebidas e reiterou o compromisso com o mandato: “Agradeço imensamente todas as mensagens de apoio e reafirmo que sigo firme no compromisso com nosso mandato.”

A licença médica foi protocolada de acordo com os trâmites regimentais da Câmara dos Deputados, sem prejuízo ao andamento das ações parlamentares, de acordo com a assessoria da parlamentar