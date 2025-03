Deputados estaduais analisam hoje três projetos de lei

Nesta quarta-feira (12), os deputados estaduais devem apreciar três projetos de lei. As propostas tratam da declaração de Utilidade Pública Estadual e da instituição de data comemorativa. A sessão, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, começa às 9h e é aberta ao público.

Em primeira discussão será votado o Projeto de Lei que propõe a inclusão do Dia dos Legendários no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado. A data será comemorada anualmente no dia 13 de julho.