Detran-MS abre inscrições para curso de qualificação de diretores em autoescolas

Instrutores de trânsito em Mato Grosso do Sul que buscam atuar como gestores em autoescolas já podem se inscrever no curso de Diretor Geral e de Ensino oferecido pelo Detran-MS.

A capacitação é voltada a quem deseja assumir funções de coordenação pedagógica e administrativa em Centros de Formação de Condutores (CFCs).

As aulas serão presenciais e ocorrerão entre os dias 23 de junho e 9 de julho, na sede do Detran, em Campo Grande, sempre de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h25, no Bloco 19.

A grade curricular inclui disciplinas como gestão de pessoas, administração escolar, direito administrativo e o papel social dos CFCs.

Para participar, é necessário ter mais de 21 anos, ensino médio completo e apresentar certificado de formação ou atualização como instrutor de trânsito.

As inscrições seguem até o dia 23 de junho e devem ser feitas exclusivamente pelo portal MEU DETRAN, na seção Educação. O curso custa R$ 786,90, com reembolso previsto caso menos da metade das vagas sejam preenchidas.

A qualificação é exigida pela legislação para o exercício dos cargos de Diretor Geral e de Ensino nos centros credenciados pelo Detran.

*Com informações do Detran-MS