Dia de Finados tem previsão de chuvas intensas

O sábado de finados (2) deve ser de chuva em Mato Grosso do Sul, com aviso de perigo potencial de chuvas intensas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que, em Campo Grande, o período da manhã seja de muitas nuvens no céu com pancadas de chuva e trovadas isoladas. À tarde mantém indicativo de pancadas de chuva e trovoadas, mas com nebulosidade e à noite o cenário deve se repetir do período da manhã. A máxima na Capital deve ser de 30ºC.

Para Coxim, no Norte do estado, a previsão é a mesma e os termômetros devem marcar 34ºC. No Pantanal, em Corumbá, a máxima deve ser de 35ºC também com possibilidade de pancadas de chuva.

Em Porto Murtinho, a máxima deve ser de 31ºC; em Dourados, 29ºC e em Três Lagoas a temperatura não deve passar dos 32ºC.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG