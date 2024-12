Educação positiva não tem nada a ver com permissividade, explica psicóloga

No programa CBN Você Mulher, deste sábado (7), a psicóloga Jéssika Verona, repercutiu os limites da concessão na criação dos filhos. O assunto veio à tona depois da publicação nas redes sociais de um vídeo que mostra o conflito gerado em um voo comercial, quando uma criança chora para trocar de assento com uma mulher posicionada em uma janela específica do avião.

Jéssika Verona e Juliana Gambim Foto: Mateus Adriano

Segundo Jéssika, educação positiva não tem nada a ver com permissividade.

“Respeitar que a criança tem o momento dela, respeitar a fase que ela está vivendo e dialogar e mostrar que todos os ambientes têm regra. Eu vou usar o clube, o clube tem regras. Eu preciso me adaptar às regras. E essa criança, ela precisa ser inserida num contexto com regras, porque a vida adulta é isso, né?! A vida adulta é regra o tempo todo, é frustração em alguns momentos. Então é isso que a gente precisa mostrar, porque talvez essa proteção que eu queira fazer com meu filho quando ele é criança, a vida não vai fazer”, explicou a psicóloga.

