Em estado crítico, filhote de tuiuiú resgatado no Pantanal deve passar por cirurgia em Campo Grande

Um dos bebês tuiuiús, de três meses, resgatados na última semana (18) na Serra do Amolar, região pantaneira, deve passar por cirurgia nos próximos dias. Segundo o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), responsável pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), os animais chegaram ao local no último domingo (20).

Uma das aves está em estado crítico e necessita de cuidados veterinários mais intensivos. “As condições de saúde são extremamente delicadas. Conforme a avaliação realizada pelos profissionais veterinários, a ave apresenta uma fratura exposta na asa, que se encontra severamente contaminada e necrosada, impossibilitando a recuperação completa da estrutura afetada”.

Conforme o Imasul, o animal deve passar por cirurgia entre o final desta semana e o início da próxima.

Resgate

Os três filhotes de tuiuiú, estavam confinados no ninho, em uma árvore que foi consumida pelo fogo. De acordo com a coordenadora técnica do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap), Paula Helena Santa Rita, o local estava sendo monitorado pela Brigada Alto Pantanal.

“Apesar dos esforços para evitar que o incêndio chegasse à árvore, o local foi atingido exigindo que o resgate das três aves, que ainda não sabiam voar, fosse realizado”.

Além do monitoramento realizado de forma conjunta entre as diversas instituições ambientais de Mato Grosso do Sul, hoje, a maior dificuldade do grupo é chegar às áreas de resgate devido ao baixo nível do Rio Paraguai.

“Como o nível do rio está muito baixo as embarcações tem dificuldade para chegar ao local. Outra dificuldade é a arrecadação de alimentação para os animais, nós estamos contando inclusive com o apoio de ONGs de fora do estado para a compra de frutas, verduras e ovos”, explicou a veterinária.

Com focos de fogo ativos na região pantaneira, a fauna continua sendo castigada. Conforme o Gretap, só este ano mais de 40 animais foram resgatados em Mato Grosso do Sul vítimas das queimadas florestais.

Os tuiuiús que eram monitorados na Serra do Amolar foram batizados de Brigada, Alto e Pantanal, em homenagem à equipe que acompanhava as aves no Pantanal. O ‘Brigada’, como foi batizado, morreu em decorrência dos ferimentos antes mesmo de chegar em Corumbá.

Doação

Quem quiser contribuir com trabalho de resgate e suporte nutricional de animais silvestres do Gretap pode entrar em contato com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), pelo número (67) 3312-3688; Instituto Tamanduá (31) 9600-7439; Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS (67) 99698-3907 e Conselho Regional de Biologia (CRBio) (67) 3044-6661.