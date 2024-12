Embrapa Gado de Corte é responsável por municiar o produtor rural com tecnologia, destaca chefe-geral

EDUCAÇÃO

Candidatos enfrentam etapas do Passe da UFMS, neste domingo

Neste domingo (8), serão realizadas as 1ª, 2ª e 3ª etapas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Os candidatos terão das 8h às 13h para realizar as provas. As avaliações serão presenciais em todos os municípios onde a UFMS está presente: Campo Grande, Aquidauana, Chapadão […]