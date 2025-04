Embriagado e com histórico criminal, motorista que matou família na BR-060 segue internado sob escolta

O mecânico David Lopes Queiroz, de 29 anos, teve a prisão preventiva decretada após causar um grave acidente na BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande (MS), que resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, na noite do último domingo (6).

A decisão judicial foi tomada durante audiência de custódia realizada nessa terça-feira (8). De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual (MPMS), acatada pelo juiz Francisco Vieira de Andrade Neto, além de apresentar sinais evidentes de embriaguez, há suspeitas de que o motorista estivesse sob efeito de cocaína.

David está internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, sob escolta policial. Exames laboratoriais vão confirmar se ele usou substâncias ilícitas antes da colisão.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu do hospital o prontuário médico do paciente, que registrava sintomas como hálito etílico, fala arrastada, agressividade verbal e sonolência. O irmão do mecânico informou ainda que ele é usuário de cocaína, embora o uso no dia do acidente ainda não tenha sido confirmado.

Tragédia familiar e antecedentes criminais

O acidente aconteceu no início da noite de domingo (6), por volta das 18h30, quando o carro conduzido por David invadiu a pista contrária, na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia, e colidiu de frente com o veículo onde estava a família, que seguia sentido Capital.

Morreram na hora Drielle Leite Lopes, de 32 anos, e seus filhos José Augusto, de 4 meses, João Lúcio, de 2 anos, e Helena, de 10.

O pai das crianças, Oldinei Centurión Saraiva, de 43 anos, e o filho mais velho do casal, de 12, sobreviveram, mas o adolescente teve fraturas nas pernas e segue hospitalizado. Oldinei teve alta no dia seguinte e esteve no velório da esposa e dos filhos, realizado nessa terça-feira em Sidrolândia.

A batida envolveu ainda uma carreta, que foi atingida após a primeira colisão. O carro de David ficou completamente carbonizado com o impacto. Ele foi inicialmente atendido no Hospital Elmira Silvério Barbosa, em Sidrolândia, e depois transferido para a Capital em vaga zero. O mecânico sofreu fraturas na testa, clavícula e fêmur, além de escoriações.

O histórico criminal do motorista inclui passagens por violência doméstica, resistência e contravenções. Em dezembro do ano passado, ele foi detido após tentar agredir guardas municipais durante uma abordagem em que foi flagrado embriagado, junto de outro homem, dirigindo de forma perigosa com duas crianças penduradas nas janelas do carro.

Agora, David deve responder por homicídio e lesão corporal. Como o crime é inafiançável, ele permanece sob custódia, enquanto a polícia aguarda os laudos finais da investigação.

Nossa produção não conseguiu contato com a defesa de David até o fechamento desta reportagem.

