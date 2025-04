Encerram-se amanhã as inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Naviraí

Interessados em concorrer a vagas temporárias na Prefeitura de Naviraí, no sul de Mato Grosso do Sul, têm até as 10h30 desta quarta-feira (16) para se inscrever no processo seletivo que oferece oportunidades para profissionais de nível técnico e superior.

As vagas são para formação de cadastro reserva nos cargos de Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Enfermagem e Assistente Social. As jornadas variam de 30 a 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 2.484,58 a R$ 4.928,71, conforme a função.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, até o fim do prazo, na Casa do Trabalhador, localizada na Avenida Campo Grande, nº 328, Centro de Naviraí. A prefeitura informou que não há cobrança de taxa.

A seleção dos candidatos será feita com base na análise de títulos e da experiência profissional, sem aplicação de prova escrita.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. A convocação dos aprovados ocorrerá conforme a necessidade da administração municipal.