Entrega de moradias para famílias do Mandela entra na fase final

Politica em destaque Um sul-mato-grossense coloca Lula na mira do impeachment

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) já conseguiu mais de 115 assinaturas para protocolar o pedido de impeachment do presidente Lula. Até parlamentares da base aliada deixaram as suas digitais no requerimento de Nogueira. Isso escancara a fragilidade e o adoecimento do governo petista. Da bancada federal do estado, só assinaram os bolsonaristas Marcos Pollon […]