Evento discute o papel do Legislativo no planejamento e políticas públicas

Em 2025, o Legislativo Municipal de Mato Grosso do Sul passa por uma renovação com 70% das cadeiras renovadas com novos vereadores. Para apoiar essa transição, o Seminário Estadual de Vereadores e Servidores Municipais, realizado até sexta-feira (7), reúne na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), emCampo Grande, vereadores e servidores de diversos municípios.

O evento, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de MS e pela Escola Sul-Mato-Grossense de Gestão Pública, discute o papel do Legislativo nas políticas públicas e o planejamento dos mandatos. A programação aborda temas como o planejamento legislativo, a criação de políticas públicas e os desafios da gestão local.

No segundo dia, nesta quinta-feira (6), os participantes discutem a organização parlamentar e o impacto das políticas públicas. No último dia, o foco será o papel constitucional do Legislativo municipal. O vereador de Jateí e presidente da União das Câmaras de Vereadores de MS, Jeovani Vieira, afirma que a renovação no Legislativo gera uma renovação no quadro de servidores.