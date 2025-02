Evento impulsiona pequenos negócios e fortalece economia do estado

Mato Grosso do Sul registrou um aumento expressivo na criação de pequenas empresas em 2024. Os pequenos negócios representam 87% das empresas do estado e foram responsáveis por 74% dos empregos gerados no último ano. Para fortalecer ainda mais esse cenário, o Sebrae/MS e o Governo do Estado realizaram a segunda edição do evento MS Empreende Mais, nesta quarta-feira (5), em Campo Grande.

O evento discutiu ações estratégicas para o desenvolvimento econômico e o apoio aos micro e pequenos empreendedores. O governador Eduardo Riedel destaca a importância desse setor para a economia estadual.

“O Sebrae é um parceiro fundamental para os municípios. Estamos falando de 80% das empresas, que são micro e pequenas. Elas garantem a empregabilidade de 70% da população ativa. Muitas vezes, olhamos para os grandes empreendimentos, mas quem dá suporte são os pequenos negócios, como restaurantes, oficinas e hotéis”, afirma Riedel.

Além de debates e palestras, a programação inclui o lançamento de três editais. O MS Valoriza incentiva produtos regionais. O Cidade Empreendedora foca no desenvolvimento municipal e atenderá 25 cidades. O Sebrae Delas acelera negócios liderados por mulheres. O diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, destaca a abrangência dessas iniciativas.