Ex-deputado estadual assume Secretaria de Governo de Campo Grande

O nome do ex-deputado estadual Youssif Assis Domingos (MDB), de 61 anos, foi anunciado na manhã desta segunda-feira(13), pela prefeita Adriane Lopes (PP), para ocupar o cargo de secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais do município de Campo Grande.

No início da noite desta sexta-feira (10) a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), anunciou por meio das redes sociais mais 10 nomes que passam a compor o primeiro escalão da administração municipal. Outros 14 nomes haviam sido anunciados de forma gradual, desde o dia 3 deste mês. (Veja abaixo a composição do quadro) […]

No primeiro turno, Youssif concorreu ao cargo de vereador, mas não foi eleito, ficando como segundo suplente do MDB. Ele recebeu 2.220 votos. Naquela eleição, seu partido apoiou o candidato a prefeito pelo PSDB, Beto Pereira.

Youssif teria sido convidado por Adriane para assumir a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais durante o final de semana. Para concluir as nomeações do primeiro escalão, a prefeita ainda precisa anunciar quem ficará no comando da Procuradoria-Geral do Município de Campo Grande.