Exportações de piscicultura brasileira crescem 138% em 2024

A tilápia foi responsável por 94% das exportações do setor, gerando US$ 55,6 milhões e registrando um aumento de 138% em valor. Em volume, a espécie alcançou 12.463 toneladas, representando um crescimento de 92%. Os curimatás ocuparam a segunda posição, com exportações de US$ 1,2 milhão e crescimento de 437%.

Os embarques de filés frescos de tilápia foram o principal destaque, alcançando US$ 36 milhões. Os peixes inteiros congelados ficaram na segunda posição, com US$ 17 milhões exportados.

As exportações da piscicultura brasileira atingiram US$ 59 milhões em 2024, um crescimento de 138% em relação ao ano anterior. O volume exportado cresceu 102%, passando de 6.815 toneladas para 13.792 toneladas.

Os Estados Unidos lideraram as importações, respondendo por 89% das exportações brasileiras de piscicultura, o que equivale a US$ 52,3 milhões. O Peru foi o principal destino dos peixes nativos, com compras de US$ 1,1 milhão em curimatá, US$ 746 mil em pacu e US$ 571 mil em tambaqui.

Apesar do recorde nas exportações, a balança comercial da piscicultura fechou com déficit de US$ 992 milhões devido às importações, que chegaram a US$ 1 bilhão. O salmão liderou as importações, representando 87% do volume total e atingindo US$ 909 milhões. O pangasius foi o segundo peixe mais importado pelo Brasil.

*Com informações da Embrapa