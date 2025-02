Para advogado, caso Vanessa acende discussão sobre medidas protetivas mais efetivas

Uma investigação interna foi aberta pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para apurar falhas no atendimento prestado à Vanessa Ricarte, que havia solicitado medidas protetivas antes de ser assassinada.

Durante o programa CBN Você Mulher deste sábado (15), o advogado Yahn Sortica, destacou que há mecanismos previstos na lei para garantir a segurança das vítimas, como o monitoramento eletrônico e até a presença de um oficial de justiça ou reforço policial no momento do afastamento do agressor. “O caso da Vanessa mostra a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a efetividade das medidas protetivas e do acompanhamento policial”, afirmou o advogado.

Vanessa conseguiu uma medida protetiva, mas retornou à residência sem acompanhamento policial, o que levantou questionamentos sobre o trâmite e a eficácia do processo.