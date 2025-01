Final de semana será de instabilidade e baixa umidade em alguns municípios de MS

Dezesseis municípios da região Norte de Mato Grosso do Sul seguem sob o aviso de perigo potencial para chuva intensa, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado (11). O alerta reforça a chance de o acumulado de chuva variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com rajadas de vento que podem alcançar os 60 quilômetros por hora.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, essa situação atmosférica é decorrente da maior disponibilidade de umidade e da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Conhecida como “rio voador”, a ZCAS é um fenômeno comum durante o verão, responsável pelo grande volume de chuva por onde passa. A zona de convergência do Atlântico Sul cruza o país de Norte a Sul do Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, as regiões mais afetadas este ano são os municípios do Norte e Leste do estado. A tendência é o registro de maiores acumulados, às vezes com tempestades acompanhadas de raios.

Por outro lado, principalmente nas regiões Centro-Sul e Sudoeste, o tempo segue com tendência de ser mais firme e seco, com temperaturas acima da média para o mês de janeiro, além da baixa umidade relativa do ar. A atuação dos ventos associados a um sistema de alta pressão atmosférica favorece o tempo quente e seco nessas regiões.