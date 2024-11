Força-tarefa para acelerar regularizações de edificações vai até sexta-feira

CONTEÚDO DE MARCA Novembro Azul: saiba como um simples exame de sangue pode ajudar na detecção do câncer de próstata

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), estima-se que aproximadamente 72 mil novos casos de câncer de próstata surjam anualmente no Brasil. Este é um dos tipos de câncer mais frequentes entre os homens, mas a boa notícia é que, quando diagnosticado em estágios iniciais, as chances de tratamento eficaz e de um bom prognóstico […]