Frente fria se aproxima e promete queda nas temperaturas em MS na primeira sexta-feira do ano

A primeira sexta-feira (3) de 2025 deve ser marcada por altas temperaturas e sol em Mato Grosso do Sul, mas com possibilidade de mudanças ao longo do dia. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê aumento da nebulosidade e chuvas de intensidade fraca a moderada. Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas.

De acordo com o Cemtec, a instabilidade climática ocorre devido à aproximação e avanço de uma frente fria, somada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

As temperaturas devem variar entre as regiões do Estado. No Sul, Leste e Sudeste, as mínimas ficarão entre 21°C e 23°C, com máximas de 26°C a 32°C. Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas previstas variam de 23°C a 26°C, enquanto as máximas devem oscilar entre 27°C e 31°C.

Para o Bolsão e região Norte, as temperaturas mínimas serão de 22°C a 24°C, com máximas de 29°C a 33°C. Em Campo Grande, a capital do Estado, os termômetros devem registrar mínimas entre 21°C e 23°C, com máximas de 26°C a 28°C.

O Cemtec recomenda atenção às condições climáticas, especialmente em relação aos acumulados de chuva, que podem causar alagamentos e transtornos em algumas áreas do Estado.