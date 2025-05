Governador sanciona leis do Vale da Celulose e do Selo da Agricultura Familiar em MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, sancionou nesta quarta-feira (7) dois projetos de lei de destaque: o que cria o “Vale da Celulose” e o que institui o Selo da Agricultura Familiar no Estado. As propostas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e visam valorizar regiões estratégicas e incentivar a produção local com identidade e qualidade.

A nova legislação que institui o “Vale da Celulose” reconhece oficialmente um grupo de 11 municípios impulsionados pela cadeia produtiva da celulose: Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Inocência, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas. A denominação, segundo o texto aprovado, reforça a identidade regional e amplia o potencial de atração de investimentos nacionais e internacionais.

“Assino esse projeto com muita honra. Pode parecer pouco, mas o nome ‘Vale da Celulose’ dá uma dimensão global à importância da nossa região. É assim que ela será reconhecida daqui pra frente”, afirmou o governador em vídeo publicado nas redes sociais.

Ele também mencionou que seguirá para São Paulo para participar do leilão da Rota da Celulose, evento que também carrega o nome da cadeia produtiva como marca de valor.

Já o Projeto de Lei 83 de 2025, também sancionado, cria o Programa Selo da Agricultura Familiar. O selo certificará alimentos artesanais de origem vegetal e animal, respeitando critérios de qualidade, segurança e inocuidade. Estão contempladas categorias como agricultores familiares, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e produtores urbanos e periurbanos.

“Esse selo garante que os nossos produtos, como salames e queijos artesanais, circulem com segurança e sejam reconhecidos no mercado. É inclusão social com identidade”, destacou Riedel.

Leilão da Roda da Celulose

A Rota da Celulose, conjunto de rodovias estratégicas para o escoamento da produção agroindustrial de Mato Grosso do Sul, será leiloada nesta quinta-feira (8), na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo. O projeto, fruto de parceria entre o Ministério dos Transportes e o governo estadual, prevê a concessão de mais de 870 quilômetros das BRs-262 e 267 e das estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, com investimento estimado em R$ 10,1 bilhões. A empresa vencedora será escolhida pelo maior desconto sobre a tarifa de pedágio.

As melhorias previstas incluem duplicações, acostamentos, terceiras faixas, vias marginais e dispositivos de segurança, como viadutos e passarelas. A infraestrutura atual já está saturada devido à expansão da indústria de celulose, e a expectativa do governo é de que os novos investimentos resolvam gargalos logísticos e consolidem a região como um polo de desenvolvimento. O projeto é considerado essencial para manter o ritmo de crescimento do setor, que atrai grandes grupos industriais e exige capacidade logística compatível.

Além da Rota da Celulose, o governo de Mato Grosso do Sul aprovou um financiamento de R$ 3 bilhões para obras imediatas em rodovias estaduais como a MS-320, MS-316 e MS-377. O conjunto de ações reforça a estratégia de transformar o estado em um corredor logístico de destaque nacional, com impacto direto na competitividade regional. Nesta nova rodada de leilão, quatro grupos demonstraram interesse, reforçando o otimismo em torno do certame.