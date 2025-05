Grupo Tradição celebra 30 anos e mostra fôlego com nova formação em entrevista à Massa FM CG

Durante a entrevista conduzida por Fernando Moraes, o grupo falou sobre a responsabilidade de carregar o nome Tradição, marcado por hits como Barquinho, Brasileira, Menina Carinhosa e Pra Sempre Minha Vida. “A gente cresceu sendo fã do grupo e hoje estar aqui é uma missão e um privilégio”, comentou Patrick.

Em 2025, a banda celebra 30 anos de estrada com uma formação renovada, composta por Patrick Reder (vocal e gaita ponto), Jaime Serejo (sanfona), Marcelo Veloso (guitarra), Léo Prado (bateria) e Deivid Kavalari (baixo).

O Grupo Tradição, um dos principais expoentes da música sul-mato-grossense, foi o destaque do Giro Massa Especial , da Massa FM Campo Grande , com uma entrevista recheada de nostalgia, bom humor, música ao vivo e bastidores da nova fase da banda.

No estúdio, ainda improvisaram trechos de Roupa Nova e No Fundo da Grota, em homenagem às influências gaúchas que marcam regiões como Dourados.

Em tom bem-humorado, o grupo comentou a disciplina nos bastidores. Um detalhe que chamou atenção foi a política de não consumir álcool nos camarins.

“A gente leva isso como regra. Estamos no palco para entregar 100% do nosso trabalho”, reforçou Patrick, destacando a seriedade profissional mantida mesmo com o clima descontraído.

Os músicos também celebraram o carinho recebido em Três Lagoas, durante a Festa da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APTL) e falaram sobre a atual fase de turnês. Estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e o próprio MS concentram a maior parte dos shows. “A agenda tá cheia e o coração também”, resumiu Deivid.

A entrevista ainda teve espaço para homenagens ao empresário Wagner Hildebrand, o “Tuquinha”, idealizador da marca Tradição e responsável por sustentar o legado do grupo ao longo de décadas. “Ele é nosso mentor, nosso paizão. Nunca desistiu da gente”, disse Patrick.

O encerramento da participação teve clima de festa com a execução ao vivo de Segue o Baile, consolidando o compromisso do Tradição de manter a alegria, o romantismo e a identidade musical que o público aprendeu a amar.