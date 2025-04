Homem que matou companheira em Sidrolândia era reincidente em violência doméstica

PERIGO NA BR

BR-267 segue interditada em dois pontos e chuva dificulta início de obras na pista

A BR-267 permanece interditada totalmente nos quilômetros 533 e 557, no município de Jardim, devido ao risco iminente de desmoronamento. A interdição no local é consequência das fortes chuvas que atingiram a região no feriado dessa sexta-feira (18). Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) esteve nos pontos de interdições durante a […]